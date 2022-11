Roemeens duo kraakt elf fruitautomaten en krijgt 20 maanden cel

Twee Roemen van 27 en 36 jaar zijn dinsdag in Hasselt veroordeeld tot elk 20 maanden cel, waarvan 6 met uitstel, voor het kraken van elf fruitautomaten. Daarnaast spelen ze hun Jaguar kwijt waarmee ze zich naar de geviseerde toestellen in Herk-de-Stad, Lummen, Riemst en Wellen verplaatsten.

De daders waren ook buiten Limburg actief. In onder meer Beveren, Dentergem, Hooglede en Kasterlee gingen ze hun geluk beproeven. Hun totale buit bedroeg meer dan 5.000 euro. “Wij hebben er spijt van”, klonk het op hun proces. Sinds half juni zitten de veroordeelden achter de tralies. Een getuige zag de twee mannen aan het werk aan een automaat langs de Sint-Truidersteenweg in Herk-de-Stad. Hij dacht dat de mannen Pools spraken, maar dat bleek dus Roemeens te zijn. Via onderzoek van de ANPR-camera’s nabij de automaten kwamen de speurders uit bij een Jaguar met een Roemeense nummerplaat. Controle van gsm’s en van camerabeelden aan de automaten deden de rest.

In de wagen op hun thuisadres in Geel troffen de speurders kledij aan die ook te zien was op de bewakingsbeelden. De verdachten wisten telkens met een sleutel de automaten te openen. Over hoe ze daaraan kwamen, bleven ze vaag. Na hun kraken sloeg het duo nog toe bij een productiebedrijf van automaten in Langemark-Poelkapelle. Ze maakten er een 50-tal sleutels buit. “Ze waren van plan hun lucratieve strooptocht verder te zetten”, luidde het. In België hadden ze weliswaar een blanco strafblad, wat dan weer niet meer het geval was in Spanje en Oostenrijk. De Roemenen kregen elk ook nog 800 euro boete en draaien op voor de proceskosten van in totaal ruim 1.700 euro. Een slachtoffer stelde zich burgerlijke partij en kreeg 1.900 euro toegewezen.