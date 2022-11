Genk/Zonhoven

In 2014 probeerde ze het al eens met een piano en haar partner Pat Krimson, maar in 2023 neemt Loredana De Amicis (36) in haar eentje deel aan Eurosong. “Maar Pat en ik blijven een team, hij zal me backstage zeker aanmoedigen”, zegt de zangeres uit Zonhoven die belooft te verrassen.