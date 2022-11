Op zoek naar herfstpracht: zeven wandelingen in de Ardennen om te onthouden

Kronkelende rivieren, diepe valleien en adembenemende panorama’s. Voor een keertje zoeken we de herfstpracht niet binnen de Limburgse grenzen, maar trekken we erop uit in d’Ardennen. Deze zeven wandelingen zijn de reis meer dan waard.

Het meer van Nisramont (14 km)

Tijdens deze 14 kilometer lange tocht wandel je van rots tot rots, beklim je verschillende trappen en klauter je over rotsbarrières om de meest ruwe oevers van de Ourthe te ontdekken. Toch biedt deze wandeling een en al rust. De bouw van het stuwmeer van Nisramont heeft de oostelijke en westelijke Ourthe gevormd tot een groot meer dat enkel te voet toegankelijk is. Dat betekent geen verkeersgeluiden of drukte en alleen het kabbelende water en fluitende vogeltjes op de achtergrond.

Start- en eindpunt? Parking du barrage de Nisramont, Bressol in La Roche-en-Ardenne.

Afstand? 14 km.

Route? Volg de rode ruit.

Parking? Parking du barrage de Nisramont, Bressol in La Roche-en-Ardenne.

Info? Wandelkaartje via www.visitardenne.com

© Shutterstock

Bij de waterval van de Bayehon (13 km)

Sparrenbomen, oude eiken en moerassige gronden. Je komt het allemaal tegen tijdens deze wandeling richting de hoogste natuurlijke waterval van België. Negen meter hoog is hij, de waterval van de Bayehon, die hier één van de mooiste landschappen van de Oostkantons vormt. Om er te geraken, wandel je vanuit het startpunt een smalle vallei in via een steil pad. Klim en klauter nog een beetje hoger en je kan de waterval zelfs van bovenaf bekijken. Op de terugweg geniet je nog van een prachtig stukje laagveengebied. De ene verrassing na de andere op deze tocht.

Start- en eindpunt? In het centrum van Longfaye of in de bocht van de watermolen van de Bayehon.

Afstand? 13 km.

Route? Volg de rode rechthoek met het symbool van een hert.

Parking? Parkeren kan bij beide startpunten.

Info? Wandelkaartje via www.visitardenne.com

© Shutterstock

Stilte in Saint-Hubert (13 km)

Wie Laneuville-au-Bois zegt, denkt meteen aan het woud van Saint-Hubert. Eén van de grootste bosgebieden van de Belgische Ardennen. Bij elke stap die je zet, duik je dieper het bos in. Met een beetje geluk spot je hier zelfs een roedel edelherten. Volg het bospad tussen de eiken en de beuken naar een verloren vallei, waar enkele verspreide berkenbomen staan in het midden van een heide. Dit plekje is niet alleen prachtig om te zien, ook de stilte van de natuur zal je zeker en vast bijblijven.

Start- en eindpunt? Aan de kerk van Laneuville-au-Bois.

Afstand? 13 km.

Route? Volg het gele kruis.

Parking? Parkeren kan aan de startplaats.

Info? Wandelkaartje via www.visitardenne.com

© Shutterstock

Venen van de afgrond (12 km)

Een prachtige wandeling op de grens met Frankrijk. Start bij de Tour du Millénaire, vanwaar je een ongelooflijk mooi uitzicht hebt over het bos. Zeker in de herfst is dit de moeite. Vanaf daar stap je 12 km tussen de bomen en de herfstbladeren en over houten vlonders. Geniet ook van het steppelandschap van Fagne de l’Abîme, ook wel ‘Venen van de afgrond’ genoemd. Op dit afgelegen plekje ontdek je niet alleen een rijke geschiedenis, maar ook een rijke natuur vol berkenbomen en veengronden.

Start- en eindpunt? Tour du Millénaire, Rue de la Scierie in Gedinne.

Afstand? 12 km.

Route? Volg de rode en de gele rechthoek.

Parking? Parkeren kan aan de startplaats.

Info? Wandelkaartje via www.visitardenne.com

© Xavier Lorandeau / Visit Ardenne

Geheimzinnige plekjes (7,5 km)

Deze wandelroute in het hart van de Belgische Ardennen start vanuit Wéris, een dorpje in de Famenne. Via een mooie veldweg wandel je oostwaarts om de Col du Rideux te beklimmen. De landschappen hier zijn prachtig en heel gevarieerd. Geen wonder dat deze streek erkend wordt door UNESCO. Deze ietwat mysterieuze wandeling neemt je ook mee naar enkele geheimzinnige plekjes. Onderweg kom je langs de legendarische stenen zoals de Haina Steen en het zogenoemde Duivelsbed.

Start- en eindpunt? Plein van Wéris, Place Arsène Soreil 7 in Durbuy.

Afstand? 7,5 km.

Route? Volg de wandelroute ‘Circuit des Légendes’ met blauwe kruismarkering.

Parking? Parkeren kan op het plein van Wéris.

Info? Wandelkaartje via www.cirkwi.com/nl/circuit/141938-weris-grootse-landschappen

Onderweg kom je ook deze mysterieuze Haina Steen tegen. — © Pierre Pauquay

Prachtige Ourthevallei (6,5 km)

De Ourthevallei is een echte aanrader in de herfstmaanden. Tijdens deze wandellus van zo’n 6,5 km daal je af naar één van de wildste delen van de rivier. De wandeling langs de oevers van het water is behoorlijk pittig met passages over boomstronken en rotsen. Maar het landschap rondom je is de moeite meer dan waard. Vergeet tijdens deze tocht ook zeker niet om halt te houden bij de voormalige rivierdoorgang Pré Balthazard, waar ook een gezellig picknickbankje staat.

Start- en eindpunt? Kerk van Bérismenil in La Roche-en-Ardenne.

Afstand? 6,5 km.

Route? Volg het gele kruis, wandeling nummer 7 (Pré Balthazard).

Parkeren? Parkeren kan aan de kerk van Bérismenil.

Info? Wandelkaartje via www.cirkwi.com/fr/circuit/50880-berismenil-promenade-pres-balthazard

© Pierre Pauquay

De rotsen van Le Hérou (5,4 km)

Nog een sportieve wandeling in de Ourthevallei. Tijdens deze uitdagende tocht wandel je door de rotsen van Le Hérou, een prachtig gebied dat werd opgenomen in de lijst van Uitzonderlijk Erfgoed van Wallonië. Op de top van de lus lag eeuwen geleden een Keltisch fort. Klim omhoog en geniet er van het uitzicht over de Ourthe die zich al kronkelend een weg baant tussen heuveltoppen bedekt met bossen en sparren en rotsachtige hellingen.

Start- en eindpunt? VVV Nadrin-le-Hérou, Place du Centre in Nadrin.

Afstand? 5,4 km.

Route? Volg de groene rechthoek, wandeling nummer 6.

Parkeren? Er is parking bij het startpunt.

Info? www.coeurdelardenne.be

© Shutterstock

Check voor je op pad gaat in de Ardennen altijd even de jachtdata. De data in de Belgische Ardennen vind je via www.partageonslaforet.be

Voor meer wandelingen in de Ardennen surf je naar www.visitardenne.com/nl