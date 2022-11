Kerncentrale Tihange onder verhoogd toezicht wegens “haperende veiligheidscultuur”

De nucleaire waakhond FANC heeft de kerncentrale in Tihange onder verhoogd toezicht geplaatst omdat de veiligheidscultuur er niet op niveau is. Dat hebben vertegenwoordigers van de regulator gezegd in de Kamer.

Al in 2015 hekelde het FANC na een reeks technische incidenten dat er een soort “zelfgenoegzaamheid” heerst op de site van de kerncentrale op het vlak van veiligheid.

Dat probleem is nog niet verdwenen, zei An Wertelaers, directeur van het departement ‘Inrichtingen en Afval’ bij de nucleaire waakhond, dinsdag in de subcommissie Nucleaire Veiligheid van de Kamer.

“Recentelijk zijn er nog een aantal kleine voorvallen geweest. Elk op zich waren die niet te dramatiseren, maar voor het FANC zijn ze niet toelaatbaar in een kerncentrale. We zijn daar streng op”, zei Wertelaers. “We zijn overgegaan tot een systeem van verhoogd toezicht.”

Dat bijkomend toezicht loopt sinds half oktober, verduidelijkt FANC-deskundige Frederik Van Wonterghem. Inspecties worden opgevoerd. De regulator kijkt specifiek extra toe op de correcte toepassing van procedures en gaat ook voor bepaalde activiteiten na of het personeel goed nadenkt over de risico’s bij handelingen.

Voorlopig geldt het verhoogde toezicht tot februari volgend jaar. “Het is een maatregel die we niet vaak toepassen, maar we doen het wel indien nodig”, aldus Van Wonterghem.