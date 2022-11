Peltenaar Zizou Bergs sneuvelt in eerste ronde in Bratislava

Bergs verloor in de eerste ronde tegen de Turkse qualifier Cem Ilkel (ATP 407) in drie sets: 6-7 (3/7), 6-4 en 6-1. De partij duurde 2 uur en 18 minuten. Bergs won de eerste set na een knappe comeback bij een 5-0 achterstand, maar kon die lijn in de volgende sets niet doortrekken.

De 23-jarige Peltenaar was de voorbije weken op de sukkel met een buikspierblessure, waardoor hij de European Open in Antwerpen moest laten schieten. Bergs maakte vorige week zijn rentree op het Challengertoernooi in het Italiaanse Bergamo maar gaf in de eerste ronde op uit vrees voor een terugval.