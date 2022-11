Er komt een nieuw sociaal internettarief in ons land. Vanaf 2024 kunnen Belgen met een laag inkomen voor 19 euro per maand surfen op het internet. Dat is minister van Telecommunicatie Petra De Sutter (Groen) overeengekomen met de telecomoperatoren. Maar wat houdt dat nieuwe tarief precies in? Wie komt ervoor in aanmerking? En waarom kan het internet niet gewoon goedkoper voor iedereen?