Demir legt donderdag al voorstel op regeringstafel om knoop door te hakken over Ventilus

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) legt donderdag al een voorstel op de tafel van de Vlaamse ministerraad om knopen door te hakken rond Ventilus. Ze doet dat na een nieuw rapport dat bevestigt dat een bovengrondse hoogspanningslijn de enig technisch haalbare en betaalbare manier is om elektriciteit vanop zee over land te brengen. Vooraleer te reageren, wachten de protesterende burgemeesters eerst nog op overleg en uitleg over het rapport.