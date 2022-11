Eén op vijf werkzoekenden daagt niet op bij afspraak met VDAB-bemiddelaar

De voorbije maanden stuurden VDAB-bemiddelaars zowat 70.000 uitnodigingen per maand uit naar werkzoekenden voor een gesprek. De meeste werkzoekenden gaan daarop in. Toch blijft één op vijf afwezig. Een derde van de afwezigen heeft daarvoor geen geldige reden. “Zij krijgen daarom een aangetekende brief in de bus met een nieuwe uitnodiging,” zegt Tom Ongena. “Wat opvalt, is dat meer dan 60 procent van deze verwittigde mensen opnieuw zijn spreekwoordelijke kat stuurt, in grote mate ook opnieuw zonder geldige reden.”

Wanneer iemand voor zijn aangetekende afspraak niet komt opdagen, wordt er een zogenaamd ‘transmissiedossier’ opgesteld. “Dat wil zeggen dat de bemiddelaar het dossier van de werkzoekende doorstuurt naar de controledienst, voor een eventuele sanctie zoals de schorsing van de uitkering,” legt Ongena uit.

Vorig jaar werden 16.140 ongeldig afwezige werkzoekenden doorgestuurd naar de Controledienst. In de eerste zes maanden van dit jaar zijn dat er al 11.008. “Dat wijst erop dat de VDAB-bemiddelaars meer ongeldig afwezige werkzoekenden nu doorsturen voor een mogelijke sanctionering”, legt Ongena uit.

Volgens hem is het een goede zaak dat de bemiddelaars strenger optreden. “Op een moment dat er zoveel vacatures openstaan, is het onaanvaardbaar dat een werkzoekende, die een uitkering krijgt, onvoldoende inspanningen zou leveren om een nieuwe, gepaste job te vinden,” klinkt het.