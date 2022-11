Zanger Will Ferdy overleden op 95-jarige leeftijd

De Vlaamse zanger Will Ferdy is dinsdagochtend rond 9.30 uur overleden op 95-jarige leeftijd. Dat meldt zijn manager Eric Smets. Ferdy, vooral bekend van liedjes als ‘Christine’, ‘Ziede gij me gere’ en ‘Het schrijverke’, leed al enige tijd aan hartproblemen en overleed thuis in Antwerpen in familiale kring. In 1970 was Ferdy de allereerste BV die uit de kast kwam als homo.

Will Ferdy, wiens echte naam Werner Ferdinande is, werd op 9 maart 1927 geboren in Gent. Hij startte zijn carrière als beroepszanger in 1948 en was ook een tijdje actief als cabaretier. Eind juni 2014 stopte hij definitief met optreden.

Zijn bekendste nummers zijn ‘Ik hou van jou’, ‘Christine’, ‘Belijdenis’, ‘De stervende’, ‘Ziede gij me gere’ en ‘Het schrijverke’. Dat laatste nummer is gebaseerd op het gelijknamige gedicht van Guido Gezelle. Ferdy was zowel in Vlaanderen als Nederland erg populair.

“Andere soort seksualiteit”

Ruim 50 jaar geleden, in het najaar van 1970, kwam Will Ferdy uit de kast als homo. Als eerste bekende Vlaming ooit. “Het is een andere soort seksualiteit, maar voor mij is er niet het minste verschil wat intensiteit betreft tussen een heterofiele liefde en homofiele liefde”, zo verklaarde hij in het toenmalige BRT-programma ‘Inspraak’. “Het kan even dramatisch zijn en even pijnlijk, maar even heerlijk en even mooi. Wat het ook is: homoseksualiteit bestaat, het is er, en men moet ermee leven.”

“Zijn outing kwam toen als een shock”, zegt Smets, die zowat 45 jaar zijn manager was. “Maar hij legde er de basis mee voor andere artiesten om zich te outen.”

Ferdy, die tegen wil en dank een boegbeeld werd van de holebigemeenschap, verklaarde later zelf dat hij zijn outing “zwaar betaald” had. “Niet van het publiek, maar van sommige organisaties die me plots meden.”

“Perfectionist”

Smets zal zich Ferdy herinneren als een heel erg sympathieke man, al was hij niet altijd even makkelijk om mee te werken. “Hij was een perfectionist”, zegt Smets. “Hij was dan ook een van de grondleggers van het Nederlandstalige lied bij de opkomst van de kleinkunst.”