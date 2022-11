Wallonië stelt verbod op meest vervuilende voertuigen uit

Waals minister van Omgeving Céline Tellier (Ecolo) wil het verbod op de meest vervuilende wagens in Wallonië uitstellen tot 2025. Dat heeft ze dinsdag aangekondigd op LN24. De betrokken gezinnen hebben in volle crisis niet de middelen om een nieuwe wagen te kopen, zei ze.

Normaal gezien zou het Waals gewest volgend jaar overgaan op een verbod op wagens die dateren van voor de Europese uitstootklasse intrad, en alle auto’s met Euronorm 0. De wagens onder Euronorm 2 zouden vanaf 2024 worden verboden.

De beslissing heeft volgens Tellier een minimale impact op de uitstoot, omdat er maar 4.500 huishoudens of 0,31 procent van de voertuigen in het verkeer betrokken zijn. Tegelijkertijd is de financiële impact voor de betrokken gezinnen wel groot. Zij hebben in volle koopkrachtcrisis niet de middelen om een nieuwe wagen te kopen, verdedigde Tellier de maatregel.