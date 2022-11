Roekeloze bestuurder filmt zelf hoe hij met hoge snelheid crasht en in de sloot belandt

Een automobilist is afgelopen weekend in de sloot belandt naast een weg in de Nederlandse gemeente Maasland. Hij reed meer dan 100 kilometer per uur - dat bewijzen beelden die hij zelf maakte - en vloog met hoge snelheid uit de bocht. Hij kon zichzelf bevrijden uit zijn voertuig nog voor een duikteam van de brandweer arriveerde. Het is niet duidelijk of de man onder invloed reed, maar de politie onderzoekt de zaak. De video die hij maakte van zijn snelle rit die eindigde in het water, werden al duizenden keren bekeken op de Nederlandse website Dumpert.