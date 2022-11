WTA Finals-winnares Caroline Garcia stijgt op wereldranglijst naar 4e plaats, ook Elise Mertens gaat plekje vooruit

De top drie van de ranking verandert niet. De Poolse Iga Swiatek staat bijzonder royaal aan kop, voor de Tunesische Ons Jabeur en Amerikaanse Jessica Pegula. Swiatek sneuvelde op de WTA Finals in de halve finales tegen de verliezende finaliste Aryna Sabalenka (+2 naar plaats 5). Jabeur en Pegula raakten in de Verenigde Staten niet door de groepsfase. Winnares Caroline Garcia gaat twee posities vooruit tot plaats vier. Ze bekleedde deze positie al eerder maar stond nooit hoger. Eind vorig jaar stond ze nog 74e.

Elise Mertens triomfeerde in Texas met de Russin Veronika Kudermetova in het dubbelspel. Op de dubbelranking stijgt de Limburgse vier plaatsen tot nummer vijf. Kudermetova (+3) is tweede na de Tsjechische Katerina Siniakova die haar eerste plaats behoudt maar in de eindstrijd in Fort Worth haar meerdere moest erkennen in de Belgisch-Russische tandem.

In het enkelspel vonden er afgelopen week geen belangrijke toernooien plaats en ligt de focus op de Billie Jean King Cup, die deze week plaatsvindt. Mertens (+1) blijft beste Belgische op plaats 29. Met Alison Van Uytvanck (+2) als 54e, Maryna Zanevska (0) als 81e en Ysaline Bonaventure (-2) als 96e staan nog drie Belgische tennissters in de top 100.

De WTA-ranking op maandag 7 november (tussen haakjes de ranking op 31 oktober):

1. (1) Iga Swiatek (Pol) 11085 punten

2. (2) Ons Jabeur (Tun) 5055

3. (3) Jessica Pegula (VSt) 4691

4. (6) Caroline Garcia (Fra) 4375

5. (7) Aryna Sabalenka (WRu) 3925

6. (5) Maria Sakkari (Gri) 3871

7. (4) Cori Gauff (VSt) 3646

8. (8) Daria Kasatkina (Rus) 3435

9. (9) Veronika Kudermetova (Rus) 2795

10. (10) Simona Halep (Roe) 2661

11. (11) Madison Keys (VSt) 2417

12. (13) Belinda Bencic (Zwi) 2365

13. (12) Paula Badosa (Spa) 2363

14. (14) Danielle Collins (VSt) 2292

15. (15) Beatriz Haddad Maia (Bra) 2215

16. (16) Petra Kvitova (Tsj) 2097

17. (17) Anett Kontaveit (Est) 2093

18. (18) Jelena Ostapenko (Let) 1986

19. (19) Ekaterina Alexandrova (Rus) 1910

20. (20) Liudmila Samsonova (Rus) 1910

....

29. (30) Elise Mertens 1475

54. (56) Alison Van Uytvanck 925

81. (81) Maryna Zanevska 749

96. (94) Ysaline Bonaventure 651

202. (202) Greet Minnen 324

239.(240) Magali Kempen 261

241.(241) Kirsten Flipkens 259

277.(278) Marie Benoit 219

328.(354) Yanina Wickmayer 168

433. (447) Sofia Costoulas 107