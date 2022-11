Ivonne blaast 101 kaarsjes uit: “De twee achterkleinkinderen zijn haar oogappels”

Sint-Truiden

Ivonne Appeltans mocht zopas 101 kaarsjes uitblazen. Ze werd geboren in Kozen (Nieuwerkerken) op 4 november 1921. Ze kwam uit een gezin van negen en was de vierde in de rij. Haar vader Jhang Appeltans was aannemer-metser, haar moeder Winneke Bonneux was huisvrouw en verzorgde de offertes voor haar echtgenoot. In haar vroege jeugdjaren moest Ivonne veel meehelpen in het huishouden, waar ze vooral oppaste op de kleintjes. “Ik heb zelf gewerkt van mijn 14de tot mijn 60ste en eindigde als ploegbaas bij Confilux”, zegt Ivonne. “Mijn man François Polders werkte in de mijnen, waar hij het dynamiet uitzette.”

In 1942 trouwden Ivonne en François en begin 1943 werd hun enige zoon Hilaire geboren, die intussen overleden is. “Ze hebben vroeger veel gereisd”, vertelt Viviane, de vrouw van kleinzoon Patrick (57). “Ivonne was ook lid van de hobbyclub van Ziekenzorg Melveren. “Oma is nog goed bij de pinken en vertelt nog vaak over vroeger.”

Intussen is de familie uitgebreid met vijf achterkleinkinderen Jurgen, Gunther, Jolien, Lennert en Ruben Polders. Haar oogappels zijn haar twee achterachterkleinkinderen Giles (6) en Emma (4). Als zij op bezoek komen in Villa Rosa, waar Ivonnne nu verblijft, geniet ze altijd ten volle.(jcr)