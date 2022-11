Klaar voor schnaps en glühwein bij een vuurtje? In deze gezellige winterbars kan je nu al terecht

Vergeet zeker je lederhosen of vlechtjes niet als je in de Hasseltse Moose Bar komt meekwelen op ‘Anton aus Tirol’ en halve liters naar binnen werkt. — © Moose Bar

Kan jij niet wachten op winterkou voor je glühwein slurpt aan een vuurtje of uit de bol gaat op deuntjes uit Tirol? Lucky you, want de eerste winterbars schieten als paddenstoelen uit de grond.

1. Winterkaai in Heusden-Zolder

In de Stube van Winterkaai wordt er sinds eind oktober weer volop geproost met jenever terwijl de kaasfondue op het vuur pruttelt. Op vrijdagen en zaterdagen gaat het (met sneeuw bedekte) dak eraf tijdens de Kaaiprèsski met professionele dj’s. Zowel het pop-upfonduerestaurant als de winterbar zijn geopend tot en met 12 maart.

Laarstraat 41/2 in Heusden-Zolder. Open: vrij en za 18 tot 3 uur ’s nachts, zo 12 tot 22 uur. Info: www.winterkaai.be

© Winterkaai

2. De Bib Stube in Hechtel-Eksel

Op het terras van de bibliotheek in Hechtel-Eksel kan je gedurende de wintermaanden opwarmen in een gezellige winterhut. Op zaterdag 12 november vindt er een groot openingsfeest plaats met een knaloptreden van Joe Hardy.

Schansplein 1 in Hechtel-Eksel. Open: ma t.e.m. do 9 uur tot middernacht, vrij en za 10 tot 1 uur ’s nachts. Info: www.de-bib-kaffee.business.site

© Dick Demey

3. ’t Huis zonder Naam in Borgloon

In hartje Haspengouw ligt de knus ingerichte winterbar van restaurant ’t Huis zonder Naam. Je geniet hier van een borrel met uitzicht op de edelherten van het aanpalende dierenpark of de charmante kapel in Helshoven. Reserveren is niet mogelijk.

Helshovenstraat 41 in Hoepertingen. Open: vrij 17 uur tot middernacht, za 14 uur tot middernacht, zo 14-23 uur. Info: www.huiszondernaam.be/winterbar

© ’t Huis Zonder Naam

4. Vriespunt in Hasselt

Westpunt, de zonnigste hotspot van Hasselt aan het water, wordt een seizoen lang Vriespunt. Op het grote terras werd een winterhut gebouwd waarin je elk weekend naar hartenlust kan aperitieven en snacken.

Hoogbrugkaai 91 in Hasselt. Open: vrij t.e.m. zo 11 uur tot middernacht. Info: www.westpunt.be

© Boumediene Belbachir

5. Moose Bar in Hasselt

Vergeet zeker je lederhosen of vlechtjes niet als je in de Hasseltse Moose Bar komt meekwelen op Anton aus Tirol en halve liters naar binnen werkt. Wie buiten Limburg van het après-ski-gebeuren wil genieten, kan ook terecht in de Moose Bars in Mechelen, Herentals en Antwerpen.

Gouverneur Verwilghensingel 70 in Hasselt. Open: do t.e.m. zo 19 tot 4 uur ’s nachts. Info: www.moosebar.com

© Moose Bar

6. The Glass House on the Lake in Dilsen-Stokkem

Winterbarbecue, glühgin en winterse cocktails met zicht op de terril: dat is deze winter het concept op het strand van Terhills in Dilsen-Stokkem. Geen ijspiste met winterbar zoals vorig jaar, maar wel een drijvend restaurant. Ook de recent geopende outdoor bar - The Shelter - blijft de hele winter open.

Nationaal Parklaan 1 in Dilsen-Stokkem. Info en reserveren: www.terland.be

© Dick Demey

7. Thor Terrazza in Genk

Thor Terrazza, een van de zwoelste plekken van Genk, transformeert ook in de herfst en winter sporadisch tot een warme plek om de batterijen even op te laden. Ideaal voor een hapje en een drankje na een stevige wandeling in de Stiemerbeekvallei (of gewoon in het verlengde van een luilekkerdag).

André Dumontlaan 67 in Genk. Occasioneel open op vrij 11/11, za 12/11 en zo 13/11 13-17 uur. Volg hen online voor de aankondiging van volgende gelegenheden. Info: www.thorterrazza.be