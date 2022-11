Op zoek naar de beste paprikachips van de huismerken: “Deze drie kunnen hun voet zetten naast de grote merken”

Het A-merk te duur voor je portefeuille? Wij gaan op zoek naar Plan B. Sofie Delbeke van Pizzeria Sofia in Kortrijk is niet alleen weg van pizza’s, maar ook van chips. Zij trok zeven zakken paprikachips open van huismerken. En daarna grabbelde ze ook nog in een zak Croky en Lay’s. Niet om die ook punten te geven, wel om te weten of die het dubbel van de prijs waard zijn. “Drie van de zeven huismerken zijn zeker een waardig alternatief.”