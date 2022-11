Nina (10) uit Bree enige Limburgse in Vlaamse versie van ‘Charlie and the Chocolate Factory’

Over een maand gaat de eerste Vlaamse musicalversie van ‘Charlie and the Chocolate Factory’ in première. Naast een rits bekende Vlamingen mag ook de 10-jarige Nina Gysen uit Bree zich als enige Limburgse zingend en dansend uitleven.

De groots opgezette musical brengt heel wat bekende namen op de planken: onder meer sopraan en klassiek pianiste Astrid Stockman, acteur Yemi Oduwale van Dertigers en Thuis, Sali Haidara van LikeMe en musicaltoppers Koen Van Impe en Hans Peter Janssens doen mee. Peter Mariën van productiehuis Deep Bridge: “Samen met zo’n 300 andere kinderen nam Nina deel aan de eerste audities in april van dit jaar: ze overleefde alle selectierondes en kwam zo bij de laatste 19 kandidaten. Nina haalde de hoofdrol als ‘Charlie Bucket’ net niet binnen, maar komt wel op de planken als een zingende en dansende Oompa-Loompa. Een mooie prestatie van Nina. Het is nu uitkijken naar het leuk avontuur dat eraan komt. Tijdens deze herfstvakantie heeft ze met heel de cast al hard gerepeteerd.” ‘Charlie and the Chocolate Factory’ gaat in première op 10 december 2022 in Antwerpen en zal vanaf 12 januari 2023 ook te zien zijn in Trixxo Theater Hasselt. ( )