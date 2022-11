Herfstjogging in Genoelselderen lokt 250 deelnemers

Riemst

Met zo’n 250 deelnemers was de herfstjogging van de gemeentelijke sportdienst een succes. Start- en aankomstplaats was het OC Sint-Maartenshof in Genoelselderen.

Sportpromotor Jos Meers was al van 6 uur ’s ochtends in de weer met de voorbereiding van de drie wandel- en joggingroutes. Samen met collega Els Vandenbosch oogstte hij heel wat lof over het parcours. Naast de vele individuele lopers waren ook tal van gezinnen en joggingclubs aanwezig. Hoeselt Run spande met meer dan 40 deelnemers de kroon, maar ook de Mergellopers, Bilzen Beweegt en de Toer van Spaen hadden een mooie delegatie afgevaardigd.

Voor Guido Wijnen (60) van Hoeselt Run is het in Riemst telkens genieten, net zoals voor Sofie Vanheusden (34), die na een blessure stilaan weer op dreef komt. Voor Gregory Hoebrechts (37) uit Hoelbeek was het afzien: “Twee weken geleden liep ik corona op en dat heeft me erg verzwakt”, zegt hij. Een zichtbaar vermoeide Katrien Vandoren (41) uit Munsterbilzen was apetrots: “Ik loop pas sinds maart en heb nu voor de eerste keer 10 kilometer gelopen.” eva