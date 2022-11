Breese carnavalisten beginnen nieuw seizoen voor 44ste keer met dialectmis

Bree

In Bree startte het carnavalsseizoen traditioneel met een mis in het Breese dialect. Tijdens de sfeervolle viering met Os Genüge in de Sint-Michielskerk stonden de carnavalisten even stil bij het wel en wee in onze samenleving. Zo werd er onder meer een collecte gehouden voor een goed doel in Bree. “Dit is al de 44ste keer, vier keer 11, dat we het seizoen starten met een dialectmis”, zegt Peter Reynders van de Kwaartjeslummels. “Deze traditie willen we zeker in ere houden.” pabr