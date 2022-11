Op nieuwe coverplaat bewijst Bruce Springsteen dat er in de rocker ook een soul man huist

Na twintig albums wil een rocker al eens iets anders. Zestien jaar na We Shall Overcome, zijn ode aan folkpionier Pete Seeger, heeft Bruce Springsteen een tweede plaat vol covers gemaakt. Op Only the Strong Survive betuigt hij zijn liefde voor oude soul en R&B. Missie van The Boss: “Het hedendaagse publiek hiervan de schoonheid en vreugde laten ervaren, net zoals mij dat is overkomen toen ik deze songs voor het eerst hoorde.”

LEES OOK. Na relatiebreuk maakt Warhaus troostplaat waarop het heerlijk heupwiegen is

Vijftien soms vergeten of minder bekende parels zet hij naar zijn hand, fraai ingekleurd door The E Street Horns, strijkers en warme achtergrondstemmen. The Sun Ain’t Gonna Shine Anymore hebben anderen al onvergetelijker vertolkt. Met What Becomes of the Brokenhearted en de Commodores-sleper Nightshift kan Springsteen wel vlot uit de voeten. Aan Don’t Play That Song, bekend van Aretha Franklin en Ben E. King, voegt hij een mijmering over amoureuze zomeravonden uit zijn jeugd toe.

Na de autobiografie en tournees waarin hij zijn eigen klassieke albums herneemt, past ook dit met hoorbare passie gevoede album in de fase van reflectie en nostalgie waarin Springsteen op zijn 73 vertoeft. Only the Strong Survive benadrukt wat echte fans al lang wisten; in deze rocker huist ook een soul man. (gj)

‘Only the Strong Survive’, Bruce Springsteen, nu te beluisteren. Concert 18/06/23 op TW Classic, Werchter