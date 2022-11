Blijft natuurgebied De Holen behouden? Pelt dient bezwaar in tegen voorlopige bescherming

Pelt

Agentschap Onroerend Erfgoed gaf maandagavond een infoavond over de voorlopige bescherming van De Holen in het kader van het openbaar onderzoek dat bijna afloopt. De gemeente Pelt dient alvast bezwaar in. “Het is absurd dat de ene Vlaamse administratie zegt dat het gebied moet beschermd worden, terwijl de andere onderzoekt of er een omleidingsweg kan worden aangelegd”, stelt burgemeester Frank Smeets (cd&v).