Braziliaanse stervoetballers door het dolle heen met selectie voor eerste WK, maar er is ook een andere kant: “Het is afzien”

De Braziliaanse bondscoach Tite maakte deze week zijn selectie bekend voor het WK in Qatar. Daarbij ook de namen van Richarlison (Tottenham) en Anthony (Manchester United), die voor het eerst naar een wereldbeker mogen. En dat leverde dolle beelden op van de twee aanvallers die de bekendmaking voor hun tv volgden, een traditie die we in ons land niet kennen.

De beelden:

Maar er is ook de andere kant. Zo werd Matheus Cunha niet geselecteerd voor Qatar. De ploegmakker van Axel Witsel bij Atlético Madrid was er het hart van in.

“Mensen, allemaal bedankt voor het niet stoppen met sturen van berichten”, schreef hij op Instagram. “Het was afzien, het was gek, maar het maakt deel uit van het voetbal. Onze selectie is spectaculair en de concurrentie is erg sterk. Bedankt uit de grond van mijn hart en we duimen echt voor onze gasten!”