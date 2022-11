Na relatiebreuk maakt Warhaus troostplaat waarop het heerlijk heupwiegen is

Nu Balthazar weer op de rails staat en een succesvolle tournee heeft afgerond, haalt frontman Maarten Devoldere zijn Warhaus opnieuw van stal. Naar een insteek voor het derde album van dat zijproject hoefde hij niet te zoeken, die reikte het leven hem gewoon aan. De gestrande relatie met Sylvie Kreusch - zijn muze die vier jaar geleden Warhaus voor een solocarrière ruilde - deed Devoldere vluchten naar Sicilië. Eenzaam op een hotelkamer in het broeierige Palermo gulpte Ha Ha Heartbreak eruit.

© Titus Simoens

Als een Vlaamse Marvin Gaye croont Devoldere in zijn kenmerkende stijl. Soulvolle songs zijn doordrenkt van hartzeer (Open Window, I Miss You Baby, Best I Ever Had) en verlangen (When I Am With You, Desire). De intieme singer-songwriterplaat die hij aanvankelijk voor ogen had, werd door producer Jasper Maekelberg gekneed tot een subtiel georkestreerd album vol catchy zwijmelpop die zowaar aanleunt bij de bocht die Arctic Monkeys op hun jongste hebben gemaakt. “For the glory of love I’m gonna get clean”, besluit Devoldere in It Had To Be You. Voor wie zijn lijzige, ietwat monotone voordracht na verloop van tijd niet tegensteekt, vormt Ha Ha Heartbreak een fraaie troostplaat waarop het heerlijk heupwiegen is. (gj)

‘Ha Ha Heartbreak’, Warhaus, nu te beluisteren. Concerten 27/11 Handelsbeurs (Gent), 20/05 AB (Brussel), 25/03 De Roma (Antwerpen)