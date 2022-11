Heusden-Zolder

Aan de Koerselsebaan in Heusden heeft een onbekende man in de nacht van zaterdag op zondag ingebroken in een woning en 500 Turkse Lira gestolen. De inbreker werd op heterdaad betrapt door Yucel Ozcan, de bewoner, toen hij terugkwam van een trouwfeest. “Ik vond een halve boterham op tafel en de inbreker lag naakt in mijn bad.”