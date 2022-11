Lien reageert op harde kritiek van ‘Blind Getrouwd’-kijkers: “Er zijn veel tranen gevloeid”

Voor Lien en Joren is het Blind Getrouwd-avontuur definitief afgelopen. De twee besloten een punt te zetten achter hun huwelijk. Als je kritische kijkers mag geloven, ligt de verantwoordelijkheid voor het mislukken vooral bij Lien. De Aarschotse kreeg veel commentaar op haar karakter en haar inzet. In Dag Allemaal reageert ze.

Bij de kijker leeft de perceptie dat Lien het huwelijk nooit echt een kans gaf. Online wordt ze een “ijskoningin” en een “moeilijk mens” genoemd. De kritiek hakte erin, geeft Lien toe. “Er zijn veel tranen gevloeid, ja. Na de huwelijksreis vooral, waar ik Joren per ongeluk had buitengesloten. Ik heb het mij heel hard aangetrokken wat mensen toen allemaal over me schreven.”

Op de eerste avond van de huwelijksreis kreeg Joren amper een woord uit zijn echtgenote tijdens een etentje. Een moment dat de kijker niet kon smaken. Lien legt uit dat de eerste dagen “supervermoeiend” waren, waardoor ze het moeilijk had om zich open te stellen. “Ik heb drie dagen amper geslapen, overweldigd door emoties. Daar kan je je echt niet op voorbereiden. Aan kritische kijkers zou ik zeggen: doe het maar eens.”

Ook na een feestje van Joren kreeg de Aarschotse kritiek. Ze kwam laat toe en ging heel vroeg slapen, zag de kijker. Al lijkt dat alleen maar zo op tv, nuanceert Lien. Ze was wel degelijk lang van de partij. “Ik ben pas rond middernacht gaan slapen, wat me toch oké lijkt na een zware werkdag en met het vooruitzicht dat ik vroeg uit bed moest voor een drukke ochtendshift.”

Lien nodigt de online haters uit om eens een babbeltje met haar te komen doen in een Aarschotse koffiebar. “Dan zal je zien dat ik een lieve ben, én een harde werker.”