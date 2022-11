Chinese autoriteiten lieten kritische toespraak van Charles Michel schrappen

Het ging om een vooraf opgenomen videoboodschap die vertoond zou worden bij de openingsceremonie van de China International Import Expo-beurs (CIIE), net als toespraken van andere wereldleiders.

Michel zou daarin kritiek uiten op de “illegale oorlog” van Rusland in Oekraïne, waaruit Europa “belangrijke lessen” zou trekken. Hij zou China in de toespraak ook opgeroepen hebben om meer druk uit te oefenen op Rusland om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. “China heeft een rol te spelen, waarbij het haar invloed gebruikt om de brutale oorlog van Rusland te stoppen. Jullie, China, kunnen helpen hier een einde aan te maken”, stond te lezen in de toespraak. Michel zou in de toespraak ook oproepen tot minder economische afhankelijkheid van Rusland en China, aldus diplomatieke bronnen bij Reuters.

De diplomaten waren “verrast” door de Chinese demarche, klinkt het. Toespraken die wel vertoond werden, waren die van de Chinese president Xi Jinping, directeurs van het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldhandelsorganisatie, en de presidenten van Indonesië, Sri Lanka en Wit-Rusland.

“President Michel werd uitgenodigd om de beurs toe te spreken”, bevestigt Barend Leyts, de woordvoerder van Michel, het nieuws. “Zoals verzocht door de Chinese autoriteiten hadden we inderdaad een vooraf opgenomen boodschap bezorgd, die uiteindelijk niet vertoond werd. We hebben dit besproken via de normale diplomatieke kanalen.” De Chinese ministeries van Buitenlandse Zaken en Handel, de organisatoren van de beurs, en het stadsbestuur van Shanghai waren niet bereikbaar voor commentaar.