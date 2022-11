Is woke een verzadigde discussie? Dimitri Leue (48) en Jennifer Heylen (31) tillen het debat in ‘Messia’ naar een filosofisch niveau. Voor Heylen is het, tussen de lachsalvo’s van ‘De allerslimste mens’ door, haar theaterdebuut. Voor Leue het bewijs dat hij op en naast de scène een sterke pen heeft.