Onze boekentips: het leven van Bono en de sprookjes van Zuhal Demir en Axelle Red

De verlosser uit Hvidovre

Kaspar Colling Nielsen

De uitgebluste dichter Allan Thornbum zou in het door rampen geteisterde Denemarken redding kunnen brengen als hij maar eens één nieuw gedicht schreef. Hilarisch boek van Kaspar Colling Nielsen, ook wel de Deense Michel Houellebecq genoemd.

Uitgeverij Oevers, 320 blz., 24,50 euro

Verre vriend

Max Temmerman

Wanneer zijn vrouw een paar dagen in een stilteklooster zit, ontmoet Jack een nieuwe buurman. Het klikt onmiddellijk en ondanks de waarschuwingen van zijn vrouw geeft Jack zich over aan zijn nieuwe vriend. Maar is die wel wie hij zegt te zijn? Nieuw prozawerk van Max Temmerman, die ook als dichter zijn sporen verdiende.

Borgerhoff & Lamberigts, 200 blz., 22,99 euro

De Kremlinfluisteraar

Giuliano da Empoli

Wie zei dat fictie niet leerrijk kan zijn? De Italo-Zwitserse schrijver Da Empoli schetst een beeld van het Russische regime door de ogen van Vadim Baranov, voormalig spindoctor van Poetin. Hoewel Baranov een verzonnen figuur is, slaagt Da Empoli er wonderwel in om een inkijk te geven in het duistere hart van de macht in Rusland.

Atlas Contact, 256 blz., 22,99 euro

Er was eens een dapper meisje

Karen Hellemans & Stephanie Dehennin

Geen prinsessen of zeemeerminnen spelen de hoofdrol in dit sprookjesboek, wel vijftig Vlaamse vrouwen onder wie Axelle Red, Zuhal Demir en Ann Claes van JBC. Met de verhaaltjes van hun eigen jeugd willen ze kinderen doen dromen en geloven in zichzelf. De tekst is van Karen Hellemans, de Hasseltse hoofdredactrice van Libelle. Voor kinderen vanaf 8 jaar.

Pelckmans, 112 blz., 20 euro

Surrender - 40 songs, één verhaal

Bono

Bono, frontman van U2, schrijft voor het eerst zijn eigen verhaal. Openhartig vertelt hij over zijn jeugd in Dublin, het plotselinge verlies van zijn moeder toen hij veertien was, de onwaarschijnlijke doorbraak van U2 en zijn strijd voor een betere wereld. Eerlijk en met humor.

Uitgeverij AW Bruna, 619 blz., 24,99 euro

jom