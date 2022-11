Hololool krijgt dit jaar extra gezellig binnenplein

Hololo... watte? Voor wie niet helemaal vertrouwd is met het lokale dialect: ‘Hololool’ is dus de Zonhovense benaming voor het Sint Maartenvuur, dat elk jaar in het centrum van de gemeente wordt aangestoken. En in Zonhoven hebben ze traditioneel het grootste vuur van heel Limburg. Daarrond staan ook dit jaar weer verschillende feesttenten, eet- en drankstandjes opgesteld. De lokale toffe chiroleden zorgen voor de organisatie.

Dit keer wordt het voor de vaste bezoekers misschien wel even zoeken naar de ingang. Die is immers verplaatst. Om het feestterrein binnen te komen, moet je vanaf dit jaar aan de achterzijde van de evenementenhal zijn. “Zo passeren alle bezoekers langs de vuurstapel, en hebben ze vanuit de feesttent een mooi zicht. Dat blijft uiteindelijk toch de sfeer van de hololool bepalen,” vinden ze bij de chiro.

Om 18.30 uur vertrekt de fakkeltocht aan basisschool de Zonnewijzer. Om 19 uur wordt de grote vuurstapel aangestoken. Nadien is er kinderanimatie, straattheater en optredens van Among the Saints, Jean et les Flamands en Dinner at nine. Om 22 uur is er een vuurwerk boven het dorpscentrum te zien. Het feest eindigt natuurlijk met een fuif.

link: www.hololool.net