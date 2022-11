Goed nieuws voor Rode Duivels: WK is niet in gevaar voor Jan Vertonghen

Jan Vertonghen (35) liet de kuitblessure onderzoeken die zondag opspeelde tijdens de opwarming tegen Antwerp en de Rode Duivel lijkt gerustgesteld. Hij zal het WK halen, al lijkt Vertonghen niet het grootste defensieve probleem van bondscoach Martinez.

Toen Vincent Kompany twee jaar geleden besloot zich vol op zijn trainerscarrière te concentreren en Thomas Vermaelen begin dit jaar ook zijn schoenen aan de haak hing, konden we al lichtjes vermoeden dat de verdediging van de Rode Duivels een probleemsector zou worden. De twee andere verdedigers in het sterke kwartet, Toby Alderweireld (33) en Jan Vertonghen (35), zouden immers al op gezegende voetballeeftijd naar Qatar trekken. We staan op 12 dagen van het begin van het WK en de zorgen zijn nog niet weggenomen.

“De problemen die Jan Vertonghen ondervindt, zijn te wijten aan de opeenvolging van wedstrijden.” Het zijn de woorden van Anderlecht-trainer Robin Veldman na de wedstrijd op Antwerp, waar Vertonghen in de opwarming afhaakte. Op het WK wordt straks om de drie dagen een wedstrijd gespeeld. Als de Jupiler Pro League en de Conference League al te veel vergen van het lichaam dat er bijna 20 jaar profvoetbal heeft opzitten, is dat ongetwijfeld ook zo voor een toernooi op het hoogst mogelijke niveau. De 141-voudige international is een zekerheid voor Martinez, maar of dat elke wedstrijd zal zijn? Toby Alderweireld doet het goed bij Antwerp. Behalve het feit dat hij wat zwaarder oogt dan vóór zijn seizoen in Qatar is er op Alderweireld weinig aan te merken. Tot daar het goede nieuws.

Teleurstellend

Omdat de bondscoach aankondigde dat hij vooral voor spelers zal kiezen die hij al geregeld bij zijn groep heeft gehad, wordt het vizier in de richting van Dedryck Boyata (31) en Jason Denayer (27) gedraaid. Zij waren in de gloriejaren van de defensie Alderweireld-Kompany-Vermaelen-Vertonghen de stand-ins als er eens iemand uitviel. Over dat duo zijn de jongste weken ernstige vragen gerezen. Boyata zou een basisplaats veroveren bij Club Brugge. Hij moest wachten op een blessure van de 19-jarige Sylla alvorens hij die kon grijpen. Tot grote ongerustheid van vele waarnemers stelt hij teleur. Denayer tekende door muizenissen pas begin oktober bij een club in Dubai. Daar speelde hij tot dit weekend elke week - vijf wedstrijden - maar het is een competitie van een heel laag niveau. Dit weekend bleef hij aan de kant met een lichte blessure. Het lijkt onmogelijk dat Denayer, die zijn trainingsritme wel enorm opvijzelde, de stap naar het niveau van een WK zomaar zet.

Vooroordelen

Achter de namen van Boyata en Denayer staat een groot vraagteken. Over de andere kandidaten wordt door Martinez dan weer getwijfeld. De bondscoach riep Brandon Mechele (29) al 36 keer op, maar toonde nog niet veel vertrouwen. De Club-verdediger mocht slechts drie keer meedoen, waarvan één keer één minuut. Leander Dendoncker (27) speelde in juni in de Nations League tot ieders tevredenheid als rechtse centrale verdediger, maar werd begin september door de bondscoach plots over het hoofd gezien. “Omdat hij niet genoeg speelminuten had”, zei Martinez. Intussen heeft Dendoncker een basisplaats bij Aston Villa. Of ziet Martinez nog altijd vooral een middenvelder in Dendoncker?

Dan komen we bij de voor Martinez gedurfde keuzes om als basisspeler te fungeren. Zeno Debast (19), Arthur Theate (22) en Wout Faes (24) zijn jong en hebben minder ervaring. Debast werd in september de tegendoelpunten tegen Wales en Nederland aangewreven. Nog wat licht om pakweg Virgil van Dijk in een kopduel af te troeven, maar hij had volgens ingewijden wel zelf voorgesteld om de Nederlandse kolos af te stoppen. Theate speelt alles bij Rennes, derde in de Franse competitie en met de vingers in de neus door naar de volgende ronde in de Europa League. Er wordt getwijfeld aan zijn voetballende kwaliteiten, maar in Frankrijk blijft de duurste Belgische verdediger ooit moeiteloos overeind. Wout Faes is bij het opverende Leicester dan weer wekelijks basisspeler. Hij moet nog vechten tegen vooroordelen.