Acteur Sam Louwyck: “Ik had miljonair kunnen zijn, maar ik heb de kans geweigerd”

Acteur Sam Louwyck liet in zijn leven al tweemaal een zware schadevergoeding liggen. Dat vertelt hij deze week in Dag Allemaal.

Sam Louwyck is momenteel te zien als brandweerkapitein in de serie Onder vuur. Zelf kwam hij ook al tweemaal in een benarde situatie terecht. In New York nam hij een paar jaar geleden een yellow cab (een gele taxi). Die kwam vooraan en achteraan in een zware botsing terecht. Een gedroomde kans van advocaten om een zware schadevergoeding te vragen. Omstaanders spoorden hem aan om mee te gaan met de ambulance, en feliciteerden hem als het ware met het winnen van de lotto.

Maar toen Sam Louwyck zag hoe zijn chauffeur, een vader van twee kinderen, alles wat hij had dreigde te verliezen, diende Sam Louwyck geen klacht in. De man bedankte hem huilend op zijn knieën, vertelt hij.

Ook in Brussel raakte hij als passagier betrokken in een zwaar verkeersongeval, in de tunnels. Zijn kotgenoot reed toen. Sams pols was gebroken, maar hij stapte niet in de ambulance omdat zijn kotgenoot dan een vervolging voor onopzettelijke slagen en verwondingen riskeerde.