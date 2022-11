Elektrische fiets vat vuur, rook verspreidt zich razendsnel in appartementsgebouw: vijf mensen naar ziekenhuis

Vijf mensen zijn maandagnacht naar het ziekenhuis overgebracht omdat ze rook hadden ingeademd bij een brand. In de inkomhal van een appartementsgebouw in de Rietlei in Duffel had een elektrische fiets vuur gevat. Dat ging met een enorme rookontwikkeling gepaard die zich razendsnel in het hele gebouw verspreidde. De brandweer haalde tijdens het blussen nog zes bewoners naar buiten.

De brand brak kort voor drie uur dinsdagochtend uit. Een elektrische fiets die in de inkomhal van het appartement stond, had vuur gevat. Dat ging met heel wat rook en hitte gepaard. De bewoners van het gelijkvloers werden wakker en ondernamen nog een bluspoging, maar kregen het vuur niet gedoofd.

Ondertussen was ook de brandweer gealarmeerd. “Bij onze aankomst hadden al verschillende bewoners het gebouw verlaten, maar heel snel werd duidelijk dat nog niet iedereen buiten was. De rook verspreidde zich op dat moment al razendsnel in het hele flatgebouw. Daarom zijn onze mensen onmiddellijk gestart met een grondige sweeping van het gebouw en hebben we nog verschillende bewoners naar buiten gehaald. Sommige mensen lagen zelfs nog te slapen toen we op de deuren bonkten”, licht brandweerofficier Ben Van der Veken toe.

Van de elektrische fiets blijft alleen nog een hoopje schroot over. — © bfm

Zuurstof toegediend

In het gebouw verbleven een vijftiental mensen, voornamelijk Roemenen. Ook de rookmelders in het gebouw traden in werking. “Zes mensen hebben we uiteindelijk nog naar buiten gehaald. Alles samen kregen acht bewoners zuurstof toegediend door de medische diensten en uiteindelijk zijn vijf personen naar het ziekenhuis overgebracht. Onder hen ook een kind.”

De brand in de inkomhal was snel onder controle. “Maar het vuur heeft wel hevig gewoed. De fiets is compleet vernield. En binnen in de inkomhal is zelfs de bezetting van de muur naar beneden gevallen door de hitte. Daar is er ook aanzienlijke rookschade. In de flats blijft de schade beperkt tot voornamelijk wat geurhinder.”

© bfm

Niet aan het opladen

De elektrische fiets was niet aan het opladen toen de brand uitbrak. Meer dan waarschijnlijk is er toch een probleem ontstaan met de batterij. Na de bluswerken verluchtte de brandweer het hele gebouw. Met een grote ventilator werd de rook naar buiten geblazen. “Nadien is er nog een meting geweest in de vijf flats om zeker te zijn dat er geen giftige dampen meer aanwezig waren. Na die controle en mocht iedereen terug naar binnen.”

© bfm

Van de vijf mensen die naar het ziekenhuis werden overgebracht verkeerde er niemand in levensgevaar. Meer dan waarschijnlijk mag iedereen het ziekenhuis in de loop dinsdag alweer verlaten.