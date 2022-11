Bekende Nederlandse zanger Waylon vertelt over zijn erectieproblemen en bedrog: “Ik was op zoek naar wat prikkelt”

Waylon bedroog zijn vriendin Bibi Breijman uitgerekend toen ze zwanger was van hun tweede kind. “Het was niet per se chic”, erkende hij zondag in de talkshow ‘Boerderij Van Dorst’. “Ik ben gewoon zelf een klootzak die dat gedaan heeft. Maar uiteindelijk ben je ook gewoon een mens die dealt met bepaalde dingen. Ik heb het demonen genoemd, ik had een aantal issues. En ik heb mijn problemen opgelost met nog meer problemen. Wat voor problemen? Dat houd ik echt liever voor mezelf. Dat vind ik echt privé.”

Maar na enig aandringen ging Waylon wel verder in op de vragen. “Weet je wat: fuck it. Door het leven, door wat dan ook, zijn er blokkades in mijn hoofd gekomen, waardoor het beneden gewoon niet meer lekker werkte. Weet je hoe fucked up dat is? Dat is geen excuus, verre van. Maar is wél het demoon waar ik het over had”, klonk het. Vandaar ook het bedrog, aldus Waylon. “Uit paniek. Op zoek naar dat wat het prikkelt. En het is heel heftig om als man te ervaren: hey fuck, die shit werkt niet man. Wat the fuck is er aan de hand?”