Red Lions winnen eindelijk een match op de Hockey Pro League, Red Panthers verliezen met shoot-outs

De Belgische hockeymannen (FIH 2) hebben maandag in het Argentijnse Mendoza hun tweede duel met Duitsland (FIH 4) in de Pro League gewonnen. Het werd 1-0. Doelpuntmaker was Tom Boon.

De Red Lions begonnen met twee nederlagen aan de Pro League. Ze verloren hun eerste duel met 2-3 tegen Duitsland, waarna een 1-2 nederlaag volgde tegen Argentinië (FIH 7). Woensdag volgt de laatste partij voor de olympische kampioen in Mendoza tegen het gastland.

De Belgen zijn titelverdediger binnen twee maanden op het WK in India. De spelers van bondscoach Michel van den Heuvel zijn twee keer tweede geworden in de laatste vier edities van de Pro League, die de negen beste hockeylanden ter wereld samenbrengt. In 2021 staken de Red Lions de eindzege op zak.

Red Panthers verliezen

De Belgische hockeyvrouwen (FIH 6) hebben maandag tegen Duitsland (FIH 5) verloren in hun derde match van de vierde editie van de Pro League. Na een 2-2 gelijkspel moesten de Red Panthers in de shoot-outs de duimen leggen. Duitsland won met 3-2.

In het Argentijnse Mendoza scoorden Louise Versavel en Ambre Ballenghien voor de Belgen, die vrijdag ook al 3-3 gelijkspeelden tegen de Duitsers. Daarna haalden de Duitsers het met 3-3 in de shoot-outs. Zondag was olympisch vicekampioen Argentinië (FIH 2) met 0-1 te sterk voor de Belgische hockeyvrouwen. Tegen de Argentijnen, titelverdediger in de Pro League, sluiten de Panthers woensdag hun reeks van vier matchen in Mendoza af.

De Red Panthers eindigden in de vorige editie van de Pro League op de vierde plaats.