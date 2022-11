Gaat Loredana naar Songfestival of wordt het opnieuw Tom Dice? Dit zijn de zeven kandidaten voor de Belgische inzending

Voor het eerst sinds 2016 organiseert de VRT opnieuw Eurosong, een wedstrijd die zal bepalen wie ons land volgend jaar op het Eurovisiesongfestival zal vertegenwoordigen. De Limburgse Loredana is een van de kanshebbers. Een opvallende naam onder de zeven kandidaten: The Starlings met Tom Dice, die in 2010 al eens naar het Songfestival ging voor ons land.

Ameerah, Chérine, gala dragot, Gustaph, Hunter Falls, Loredana en de The Starlings. Dat zijn de kandidaten voor Eurosong, de preselectie van het Eurovisiesongfestival op de VRT. De formule zit zo in elkaar: zeven artiesten presenteren elk twee songs. De finale is een liveshow in Paleis 12. Dan zal het publiek ook mee kunnen kiezen wie in 2023 naar het Verenigd Koninkrijk mag.

Sinds 2016 kiest de openbare omroep zelf wie ze naar het Eurovisiesongfestival stuurt. Nu wordt dus teruggegrepen naar de formule met een voorselectie. Laura Tesoro was in 2016 de laatste Eurosongwinnares met What’s the pressure. Ook Kate Ryan was in 2006 een opvallende winnares met Je ’t adore.

LEES OOK. Zeven Vlaamse artiesten zullen strijden om een plekje op het Eurovisiesongfestival

Wij stellen de kandidaten even voor:

Loredana

Loredana De Amicis (36, uit Zonhoven) is geen onbekende in Eurosongland. In 2014 nam ze samen met Pat Krimson als 2 Fabiola deel aan de preselecties met ‘She’s After My Piano’. Ze werden niet geselecteerd, maar wonnen dat jaar wel de Radio 2 Zomerhit.

Loredana is al van jongs af aan gepassioneerd met muziek bezig. Op haar 16de deed ze voor de eerste keer mee aan de talentenjacht Pour la gloire bij RTBF. Dat was ook meteen haar allereerste TV-optreden. In 2008 begon ze als zangeres bij 2 Fabiola. Met deze danceformatie scoorden Pat en Loredana al verschillende hits. Daarnaast timmert ze hard aan haar solocarrière.

Loredana heeft er een geweldig jaar opzitten: ze vierde haar duizendste optreden met 2 Fabiola, werd als Ridder tweede in The masked singer en was met Pat een van de acts in Liefde voor muziek. Ze droomde er altijd al van om ooit op het podium van het Eurovisiesongfestival te staan. Ze neemt deze nieuwe kans om ons land te vertegenwoordigen dus met beide handen aan.

Loredana — © Raymond Lemmens

Ameerah

Ameerah (39, uit Heverlee) is de artiestennaam van Astrid Roelants. Ze werd ontdekt tijdens de eerste editie van Idool 2003 en nam het jaar nadien deel aan de preselecties van Eurosong. Sinds ze als driejarige Sandra Kim had zien winnen, droomde ze van het grote podium van het Eurovisiesongfestival. Maar die droom moest ze toen nog even opbergen.

Voor haar debuutalbum werkte Astrid samen met internationale producers en tekende ze bij een Amerikaans label. Ze trok naar Los Angeles om in het glamoureuze Hollywood haar Belgische steentje bij te dragen aan de internationale muziekindustrie. Astrid ging er aan de slag als songwriter met en voor artiesten als Jennifer Lopez, Jay Sean en DJ Tiësto. Onder haar artiestennaam Ameerah stond ze met haar eerste single, ‘The Sound Of Missing You’, in de top drie van de Billboard dance charts USA, het begin van een mooie internationale carrière.

Nu verwachten we haar terug in haar thuisland, waar ze opnieuw een gooi doet naar het grote podium van het Eurovisiesongfestival. Mag ze deze keer wel ons land vertegenwoordigen?

Ameerah — © VRT

Chérine

Chérine (27, uit Antwerpen) omschrijft zichzelf als een pittige, enthousiaste spraakwaterval. Vlaanderen leerde haar kennen in The voice van Vlaanderen 2017. Ze zat in het team van Alex Callier en schopte het tot in de liveshows. Nadien nam Chérine in 2019 en 2022 deel aan The Voice France, La plus belle voix. Ze is perfect drietalig (Nederlands, Engels en Frans).

Eerder dit jaar waagde de jonge artieste ook haar kans als een van de finalisten bij MNM Rising Star. Chérine schrijft haar eigen songs, heeft veel gevoel voor melodie en is perfectionistisch. Ze heeft het niet altijd makkelijk gehad, haar liedjes vertellen haar persoonlijk verhaal.

Met al wat wedstrijden op de teller weet Chérine als geen ander hoe ze haar mannetje moet staan in een grote competitie. Ze is dan ook volledig klaar om haar verhaal te vertellen op het grote podium in Liverpool.

Chérine in The Voice Vlaanderen 2017 — © The Voice Van Vlaanderen

gala dragot

De 17-jarige gala dragot (uit Grimbergen) is de jongste artiest die deelneemt aan Eurosong 2023. Twee jaar geleden won ze de finale van The voice kids en bracht ze haar eerste single ‘contagious’ uit.

gala dragot komt uit een artistiek nest. Haar papa Robert Aliaj Dragot is een van de meest prominente figuren van de Albanese showbizz en een hedendaags kunstenaar. Haar beide ouders hebben gala dragot altijd gestimuleerd om zich te laten inspireren door verschillende vormen van kunst. Ze volgt les aan de kunsthumaniora, speelt piano, schildert en heeft een passie voor film.

gala dragot spiegelt zich graag aan artiesten als Massive Attack, Björk, David Bowie en Rosalía. Maar ze heeft ook een grote liefde voor klassieke componisten zoals Ravel, Chopin en Rachmaninoff. Ze is klaar om op het grote podium in Liverpool de wereld te veroveren.

gala dragot — © VRT

Gustaph

Gustaph (Stef Caers, 42, uit Antwerpen) schreef zijn eerste nummer toen hij slechts zeven jaar was. Op zijn negentiende scoorde hij een hit met zijn eerste single ‘Gonna Lose You’ een nummer dat hij zelf had geproduceerd en geschreven. Hij won er in 2000 de Zomerhit voor beste debuut mee.

Zijn soulvolle stem is nationaal én internationaal gewild. Hij zong zes jaar voor de band Hercules & Love Affair die in 2006 een wereldhit scoorden met ‘Blind’. En Gustaph heeft ook al ervaring op het grote Songfestival-podium. Als achtergrondzanger reisde hij al twee keer mee naar het Eurovisiesongfestival: in 2018 naar Lissabon met Sennek en in 2021 naar Rotterdam met Hooverphonic, waar hij ook de stemcoach van Geike Arnaert was.

Het voorbije jaar heeft hij gewerkt aan eigen materiaal. Zijn nieuwe aanstekelijke nummers leken Gustaph perfect voor het Songfestival - en deze keer niet als backing, maar op de voorgrond in de spotlights.

Stef Caers alias Gustaph, tweede van rechts was in 2021 achtergrondzanger bij Sennek. — © ISOPIX

Hunter Falls

Hunter Falls is de artiestennaam van de 27-jarige Tchiah Ommar Abdulrahman (uit Budingen). Hij zingt al sinds hij zes jaar oud is. Tchiah heeft Koerdische roots: zijn ouders ontvluchtten de oorlog in Irak en kwamen in 1991 aan in België.

In 2013 nam Hunter Falls deel aan The voice van Vlaanderen en in 2017 werd hij derde in de eerste editie van MNM Rising Star. Eerder dat jaar haalde hij de nationale pers met zijn rijdende sofa waarmee hij door de straten van Leuven reed als promotie voor zijn eerste single ‘On The Move’.

Hunter Falls brengt melodieuze pop die gekruid wordt door zijn internationale roots, en de tijd die hij als kind in Zweden en Londen doorbracht. Daarnaast bracht hij samen met Peter Luts al drie aanstekelijke dancesingles uit. Zijn artiestennaam verwijst naar zijn geloof dat je je dromen moet najagen en niet wachten tot dingen in je schoot vallen, én naar zijn favoriete seizoen: de herfst.

Hunter Falls a.k.a. - Tchiah Omar (22) uit Kessel-lo. — © MNM

The Starlings

The Starlings, dat zijn Tom Dice en Kato Callebaut (32 en 31 jaar, uit Eeklo). Twee singer-songwriters die doorbraken op het podium van de grootste talentenwedstrijden: Tom bij X-factor, Kato bij Idool 2011. Ze eindigden allebei als tweede en Kato won met haar single ‘The Joker’ de Radio 2 Zomerhit 2011.

Kato, die bekend werd met een ukelele, zag Tom met zijn gitaar voor het eerst midden in de Songfestival-drukte. Tom wist daar in 2010 Europa te charmeren tijdens de grote finale en zette een uitstekende prestatie neer: hij won zijn halve finale en werd zesde met ‘Me & My Guitar’. Nog steeds het beste Vlaamse resultaat.

De paden van Tom en Kato kruisten elkaar regelmatig en al snel bleek dat hun stemmen ongelooflijk goed samengaan. De vonk sloeg écht over in 2018, The Starlings was geboren. De bekendheid bij het grote publiek volgde dankzij Liefde voor muziek met ‘Little Submarine’ als eerste hit. Intussen is het duo getrouwd en zijn er twee albums.

De Starlings brengen rootsy popmuziek met een akoestische feel en harmonieën. Melancholische songs die de liefde en het leven belichten. Kato en Tom staan te popelen om samen ons land in Liverpool te vertegenwoordigen.