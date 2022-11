Caroline Garcia schrijft de WTA Finals op haar naam

De Française Caroline Garcia (WTA 6) heeft maandag voor het eerst in haar carrière de WTA Finals (hard/5 miljoen dollar) gewonnen. In de Dickies Arena in het Amerikaanse Fort Worth (Texas) won ze de finale met 7-6 en 6-4 van de Wit-Russin Aryna Sabalenka (WTA 7).

Sabalenka had in de halve finales de Poolse nummer 1 van de wereld Iga Swiatek uitgeschakeld. De 29-jarige Garcia heeft nu een elfde titel op de teller. Ze was dit jaar al de beste in Bad Homburg, Warschau en Cincinnati.

Vorig jaar won de Spaanse Garbiñe Muguruza de WTA Finals, die toen in Mexico plaatsvonden. Aan het toernooi nemen de beste acht speelsters van het voorbije seizoen deel.