Iconische F1-bolide van Michael Schumacher levert recordsom op: Ferrari gaat voor 13 miljoen onder de hamer

Het gaat om de Ferrari F2003-GA met chassisnummer 229 om precies te zijn. Met deze bolide won de ‘Rekordmeister’ in 2003 de GP van Spanje, Oostenrijk, Canada, Italië en de Verenigde Staten en hij reed er mee toen hij in Japan de wereldtitel veroverde.

“Het is één van de Ferrari's met de meeste overwinningen in de geschiedenis van het merk, het is dus een belangrijke auto in de geschiedenis van de autosport”, aldus Vincent Luzuy van Sotheby’s tegenover AFP.

Zoon Mick Schumacher mocht de bolide aan de tand voelen in Fiorano en liet weten dat het een plezier is om mee te rijden. “Dit is uit de tijd dat auto’s het beste klonken en het beste reden”, aldus Schumacher Junior.

Eerder al auto van Schumacher verkocht voor 7,5 miljoen dollar

Vincent Luzuy zei eerder al dat er al een aantal geïnteresseerde kopers voor de bolide. Ze zijn bij Sotheby’s trouwens niet aan hun proefstuk toe want in 2017 verkochten ze al een F1-bolide van Schumacher voor 7,5 miljoen dollar.

“In 2017 verkochten we een auto van Schumacher uit het seizoen 2001. Destijds schatten we de auto op 3,5 miljoen dollar en uiteindelijk is hij verkocht voor 7,5 miljoen dollar, dus het bewijst dat er nog steeds een speciale belangstelling is voor deze auto’s, vooral die met zo’n geschiedenis,” aldus Luzuy.

Veiling levert recordsom op

De veiling zelf in het Zwitserse Genève werd een groot succes. De wagen werd uiteindelijk verkocht voor een recordbedrag van 13 miljoen Zwitserse frank, omgerekend is dat zo’n 13,17 miljoen euro, zo maakte veilinghuis Sotheby’s na afloop bekend.

Nooit eerder werd er meer betaald voor een F1-bolide uit de zogenaamde moderne tijden.

