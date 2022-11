Aanval op echtgenoot speelt mee in toekomstplannen van Nancy Pelosi: “Traumatiserend”

Het gaat “oké” met Paul Pelosi, maar de man van de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi heeft nog een lange weg te gaan naar herstel. De aanval op haar man is een factor in het bepalen van haar politieke toekomstplannen, vertelde Pelosi maandag in een interview met CNN.

De politica haalde in het interview uit naar onder anderen Donald Trump en nieuwe Twitter-eigenaar Elon Musk, die de aanval op haar echtgenoot publiekelijk in twijfel hebben getrokken. “De mensen aan de andere kant maken er een grap van, en dat is traumatiserend”, aldus de 82-jarige. Ze stelde dat het incident, waarbij Paul Pelosi in hun woning door een man die het op haar had voorzien werd verwond met een hamer, voortkwam uit “dezelfde wortels, desinformatie en de rest” als de bestorming van het Capitool begin 2021.

Niet lang nadat het interview werd uitgezonden, haalde Donald Trump in een live uitgezonden speech opnieuw uit naar Pelosi, zij het niet met betrekking tot de aanval. Trump noemde de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden in zijn toespraak een beest. “Dan zullen ze wel weer zeggen: wat zegt hij iets vreselijks over Nancy. Maar ze heeft me twee keer proberen af te zetten voor niets”, aldus de voormalig president.