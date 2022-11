Oorlogsbom gevonden in station Gent-Sint-Pieters: sporen vrijgegeven, maar grote hinder voor treinreizigers

In het station Gent-Sint-Pieters is tijdens de nacht van maandag op dinsdag een oorlogsbom aangetroffen tijdens voorziene graafwerken. Dat werd vernomen van spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel en de NMBS. Aanvankelijk was sprake van grote hinder, maar het treinverkeer is intussen hernomen. Wel zullen er nog vertragingen zijn.