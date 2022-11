De dertig ingediende vragen werden tijdens een panelgesprek beantwoord. Daarvoor liet burgemeester Patrick Dewael (Open Vld) zich omringen door Algemeen Directeur Luc Houbrechts, schepen An Christiaens (cd&v) en schepen Johnny Vrancken (Vooruit). — © Sven Dillen

Tongeren

Maandagavond was er een infomoment voor de inwoners van Tongeren waarop ze mochten meedenken over de geplande fusie met buurgemeente Borgloon. Ze kregen te horen dat het bestuur niet achter een referendum staat en dat beide historische steden in de nieuwe naam willen weerklinken.