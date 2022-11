Balen voor Thibaut Courtois: opnieuw drie tegentreffers, Real Madrid gaat onderuit tegen Rayo Vallecano

Het was balen voor Thibaut Courtois tegen middenmoter Rayo Vallecano. Net als twee weken geleden in de Champions League tegen RB Leipzig slikte onze nationale nummer één drie tegengoals en verloor Real met 3-2. Bij de tweede tegengoal ging Courtois niet vrijuit. Alvaro Garcia haalde weliswaar hard uit, maar de bal ging in de korte hoek. Courtois zat erbij, maar het leer ging in doel.

Bij de eerste treffer van Raya Vallecano na amper vijf minuten plaatste Santi Comesaña de bal perfect in de hoek. Courtois strekte zich helemaal uit, maar kon weinig beginnen tegen de botsende bal die in het zijnetje belandde. Daarna behoedde onze nationale nummer één Real met een knappe redding van een vroege, dubbele achterstand.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Modric (op strafschop na 37’) en Militao (vier minuten later met een kopbal) brachten Real Madrid vervolgens 1-2 voor, maar Raya Vallecano was in de eerste helft de betere ploeg en werd daarvoor beloond met de 2-2 die dus niet onhoudbaar was.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Na 61 minuten moest de thuisploeg met tien man verder, maar vijf minuten later kreeg ze een strafschop na hands van Carvajal. Courtois stopte vorige week nog een strafschop in de Champions League tegen Celtic en leek dat kunststukje te herhalen op de zwak, centraal getrapte inzet van Óscar Trejo, maar Carjaval maakte het nog wat erger. Doordat de Spaanse verdediger te vroeg in de zestien was gestapt en de bal in corner werkte, moest de strafschop hernomen worden. Dit keer trapte Trejo beter en ging de bal binnen. Meteen de derde tegentreffer voor Courtois.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

In de Champions League mag dat amper twee weken geleden zijn, in de competitie was het 7,5 maanden geleden dat Courtois zich drie keer of meer moest omdraaien. Op 20 maart tegen FC Barcelona werd het 0-4.

Real Madrid verzamelde dit seizoen zijn enige twee clean sheets in de competitie toen de Oekraïner Andriy Lunin in doel stond.

Oh ja, we zouden het bijna vergeten. Eden Hazard bleef zoals gewoonlijk de hele wedstrijd op de bank zitten.

Door de nederlaag blijft Real Madrid tweede in La Liga op twee punten van FC Barcelona.