Oma (56) bevalt van eigen kleindochter omdat schoondochter geen kinderen meer kan krijgen

“Alles liep perfect”, zei Nancy. “Het was een hele spirituele ervaring, maar ik voel wel wat verdriet nu ik haar heb moeten afstaan”. Dat is begrijpelijk: de grootmoeder liet in februari 2022 een embryo overbrengen dat Cambria en Jeff via een vruchtbaarheidsbehandeling hadden ontwikkeld. Ze onderging daarvoor 12 weken lang een hormonenbehandeling, waar ze zichzelf injecteerde met medicatie. Een lang proces, waar veel emoties met gepaard gingen. “We zullen altijd die band hebben”, zei Jason (59), de man van Nancy. “ Ze heeft Hannah negen maanden gedragen. Gewoon de magie van de hele ervaring zal altijd uniek zijn in onze ogen.”

Ook het Cambria en Jeff zijn dolenthousiast met de nieuwe uitbreiding van het gezin. “Vanaf het moment dat we tieners waren, wisten we dat we een groot gezin wilden”, zegt het koppel. Het echtpaar raakte ontmoedigd toen ze te horen kregen dat Cambria niet meer veilig kinderen kon dragen. En toen Nancy zichzelf aanbood, kreeg het koppel weer hoop. De naam Hannah was dan ook een eerbetoon aan haar schoonmoeder.

(LVDW)