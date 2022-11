Vrienden en familie houden stille wake voor Tim Wils, die werd doodgestoken door ex-schoonvader in Ham

Vrienden en familie van Tim Wils uit Olmen (Balen) hebben maandagavond een stille wake gehouden aan zijn huis. Tim werd op zondag 30 oktober door zijn ex-schoonvader doodgestoken in de Limburgse buurgemeente Ham. Mensen uit zijn omgeving kunnen nog altijd niet vatten wat er is gebeurd.

Maandagavond rond 19u verzamelde een honderdtal familieleden, vrienden en buren voor het huis van Tim Wils (40) op Germeer in Olmen. Ze hielden er een stille wake voor de veertiger die op zondag 30 oktober door zijn vroegere schoonvader werd doodgestoken in de Limburgse buurgemeente Ham. Tijdens de wake plaatsten ze kaarsjes en lichtjes aan de woning van Tim. Op die manier wilden ze zo veel mogelijk licht en warmte naar Tim sturen.

Tijdens het ingetogen moment was het heel stil. In zijn omgeving stond Tim Wils bekend als een goedlachse kerel. Hij werkte bij Jansen Farmaceutica, maar daarnaast had hij een eigen garage in bijberoep. Ook in het Olmense uitgaansleven was hij een bekend figuur. Zo was hij actief bij de vastenavondpartij (carnavalsvereniging) van Germeer, waar hij tijdens carnaval altijd deelnam aan de traditionele feestelijkheden. Veel van zijn kompanen waren ook aanwezig op de wake. Iedereen is zwaar onder de indruk van de tragische gebeurtenis. Niemand kan vatten wat er op die noodlottige zondag is gebeurd in Ham.

De verhouding tussen Tim Wils en zijn vroegere schoonfamilie verliep alvast heel moeilijk. Sinds de relatie met zijn toenmalige vriendin anderhalf jaar geleden was geëindigd, waren er meermaals incidenten tussen dader en slachtoffer, soms zelfs fysiek. Er was ook sprake van een contactverbod van een half jaar. Dat contactverbod liep enkele dagen voor de dramatische gebeurtenis van 30 maart af. Niemand weet precies wat Tim bezield had om die zondag zijn vroegere schoonfamilie weer op te zoeken.