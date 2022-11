Pakkend eerbetoon aan Ayrton Senna levert Lewis Hamilton ereburgerschap van Brazilië op

Tijdens een plechtige ceremonie heeft Formule 1-superster Lewis Hamilton (37) in het Braziliaans Nationaal Congres de titel van ereburger van het land gekregen. De legendarische Braziliaanse F1-piloot Ayrton Senna was Hamiltons jeugdidool. Vorig jaar eerde de zevenvoudige Britse wereldkampioen hem met een speciale helm tijdens de tijdens de Grote Prijs van Sao Paulo. Na zijn winst haalde Hamilton de Braziliaanse vlag boven en werd luid toegejuicht.

In juni stemde het lagerhuis van het Nationaal Congres over het ereburgerschap van Hamilton. Parlementslid Andre Figueiredo diende het voorstel in, nadat de Brit vorig jaar de Grote Prijs van Brazilië won en vervolgens de Braziliaanse vlag toonde op het podium.

Hamilton heeft meermaals aangegeven dat de Braziliaanse drievoudige wereldkampioen Ayrton Senna, die in 1994 omkwam bij een crash, zijn idool was als kind. Hamilton won de eerste van zijn zeven wereldtitels in 2008 in Sao Paulo.

© APm

Eind 2021 kreeg Hamilton de titel van Ridder van het Britse Rijk.

Zondag wordt in Sao Paulo de Grote Prijs van Brazilië gereden. (belga)