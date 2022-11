Heel wat wegen zijn in het verkeersplan Genk Midden fietsstraten geworden waar je maar 30 kilometer per uur mag rijden en een fietser voorrang heeft. — © cn

GENK

Het verkeersplan Genk-Midden is klaar. Het gaat om het eerste gedeelte van een masterplan om alle deelgebieden in Genk herin te richten in functie van verkeersveiligheid. Daarbij gaat de aandacht vooral uit naar de fietser.