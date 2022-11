Ruth Beeckmans deelt pakkende boodschap op Instagram: “We missen je overal waar we naartoe gaan”

Ruth Beeckmans heeft via haar Instagramaccount een pakkende boodschap aan haar eerder dit jaar overleden partner Gary Lockitch gedeeld. “We missen je elke dag en overal waar we naartoe gaan.”

Een papieren bootje met daarop de boodschap “Ik mis je zo hard en I love you”. Dat lieten Ruth Beeckmans en haar kinderen op het water. Als “speciale boodschap” voor papa Gary, de partner van Beeckmans die eind april onverwacht overleed op 54-jarige leeftijd. “Omdat je van de oceaan hield, want die bracht je altijd gemoedsrust”, zo schreef Beeckmans er nog bij op Instagram. “Beste papa, mijn lieve Gary. We missen je elke dag en overal waar we naartoe gaan.”

Gary Lockitch, een van oorsprong Zuid-Afrikaanse brandweerman, en ‘Safety first’-actrice Ruth Beeckmans waren al vijftien jaar samen en hadden twee kinderen samen: Charlie-Sue (9) en Coby Mae (2).