Brüls en Leistner krijgen rust in de beker. — © Dick Demey

Seraing is nog maar net achter de kiezen en woensdagavond al komt amateurclub Meux over de vloer op Stayen voor een bekerduel. Bernd Hollerbach laat een aantal sterkhouders rusten, maar toch: “We willen dit seizoen verder geraken in de cup.”