Nieuw rapport, zelfde conclusie: Ventilus moet bovengronds

De Duitse expert Dirk Westermann stelde vanavond de resultaten van zijn nieuwe Ventilus-onderzoek voor. Hij werd in september door de Vlaamse regering aangesteld om zich nog eens te buigen over de hoogspanningslijn die de Vlaamse meerderheid al maanden hoofdbrekens bezorgt. Volgens Vlaams viceminister-president Bart Somers (Open Vld) heeft dat geen grote ommekeer opgeleverd. "Het nieuwe Ventilus-rapport ligt in lijn met het eerdere rapport van de intendant en sterkt ons in de overtuiging dat alleen de bovengrondse optie haalbaar en realistisch is", schreef hij op Twitter, net op het moment dat het rapport aan de verschillende kabinetten van de Vlaamse meerderheid werd gepresenteerd door Westermann.

Iets anders zou bijzonder hebben verbaasd. Het is niet de eerste keer dat het Ventilus-project een ‘dubbelcheck’ doorgaat, ook door internationale experts. De resultaten waren telkens dezelfde: om de doelstellingen van het project te halen, kan de hoogspanningslijn alleen bovengronds en in wisselstroom, zoals de rest van het hoogspanningsnet. Een alternatief uitwerken betekent tijdverlies en een meerprijs die in de miljarden loopt en op de consument verhaald wordt.

Het is nu de vraag hoe het rapport-Westermann in West-Vlaanderen zal onthaald worden. Daar loopt de hoogspanningsleiding en een collectief van burgemeesters, haast uitsluitend van cd&v-signatuur, is vierkant tegen. Somers voert de druk direct op, hij wil geen tijd meer verliezen. Ventilus is voor hem een onmisbare schakel om "de hernieuwbare energie die we opwekken op onze Noordzee met een robuust netwerk aan land te brengen". "Wat ons betreft moet het gesprek met de burgemeesters en de burgers vanaf nu gaan over de randvoorwaarden en de flankerende en compenserende maatregelen."

In principe heeft de regering nu alle elementen in handen om snel te beslissen, maar als ze de burgemeesters niet meekrijgt, dreigt het project tegen talloze procedures en bezwaren aan te lopen. Al voor de oplevering van het nieuwe onderzoek lieten de West-Vlaamse cd&v-burgemeesters al weten dat een bovengronds Ventilus voor hen echt geen optie is. De houding van de cd&v’ers in de regering wordt dus cruciaal. Vice-minister-president Hilde Crevits (cd&v) is nog tot volgende week out. Intussen nemen ministers Jo Brouns en Benjamin Dalle de honneurs waar.