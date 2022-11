Andreas Skov Olsen mag al zeker naar het WK, Casper Nielsen moet nog geduld hebben, Deense bondscoach maakt slechts 21 namen bekend

Andreas Skov Olsen ziet zijn snelle ontwikkeling bij Club Brugge beloond met een WK-selectie. Hij is een van de 21 namen die de Deense bondscoach Kasper Hjulmand reeds bekend maakte. Elk land mag 26 spelers naar Qatar sturen, maar Hjulmand houdt nog een slag om de arm omdat hij met een aantal twijfelgevallen zit. Casper Nielsen, die andere Deen van Club, mag dus nog hopen.

LEES OOK: Brazilië maakt officiële WK-selectie bekend: 39-jarige Dani Alves mee naar Qatar, Liverpool aanvaller Firmino blijft thuis

De Deense voetbalbond wilde de WK-selectie vandaag bekendmaken middels een grote show, maar bondscoach Kasper Hjulmand was er nog niet helemaal uit. Het compromis? Hjulmand maakte slechts 21 van zijn 26 namen voor Qatar bekend en houdt de resterende vijf voor later. De deadline is maandag.

Eén Club Brugge-Deen mocht nu al juichen: winger Andres Skov Olsen is al zeker van zijn plek. Voor middenvelder Casper Nielsen worden het nog spannende dagen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Morgen moet Hjulmand meer zicht krijgen op de situatie van Christian Nørgaard, die allicht zijn comeback maakt bij Brentford in de League Cup tegen Gillingham. De middenvelder was sinds augustus out met een achillespeesblessure.

Verdediger Jannik Vestergaard heeft nog geen minuut gespeeld bij Leicester, dat morgen in de League Cup tegen Newport speelt.

Er zitten momenteel slechts twee doelmannen in de 21-koppige selectie. Union Berlin-doelman Frederik Rønnow heeft last van een spierblessure, maar de ernst is nog niet duidelijk. Jonas Lössl van Midtjylland zou hem kunnen vervangen.

Op het WK opent Denemarken in groep D op 22 november tegen Tunesië. Daarna volgen nog poulematchen tegen Frankrijk (26/11) en Australië (30/11).

Doelmannen

Kasper Schmeichel (Nice, FRA)

Oliver Christensen (Hertha BSC, DUI)

Verdedigers

Rasmus Nissen Kristensen (Leeds, ENG)

Jens Stryger Larsen (Trabzonspor, TUR)

Daniel Wass (Bröndby, DEN)

Simon Kjær (AC Milan, ITA)

Andreas Christensen (FC Barcelona, SPA)

Victor Nelsson (Galatasaray, TUR)

Joachim Andersen (Crystal Palace, ENG)

Joakim Mæhle (Atalanta, ITA)

Middenvelders

Christian Eriksen (Manchester United, ENG)

Mathias Jensen (FC Brentford, ENG)

Pierre Emile Højbjerg (Tottenham, ENG)

Thomas Delaney (Sevilla FC, SPA)

Jesper Lindstrøm (Frankfurt, DUI)

Andreas Skov Olsen (Club Brugge, BEL)

Mikkel Damsgaard (FC Brentford), ENG)

Aanvallers

Kasper Dolberg (FC Sevilla, SPA)

Martin Braithwaite (Espanyol, SPA)

Andreas Cornelius (FC Kopenhagen, DEN)

Jonas Wind (Wolfsburg, DUI)