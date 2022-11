Op dronebeelden van afgelopen zondag is te zien hoe een Russische soldaat, die verscholen zat in een loopgraaf, twee bommen vangt die door een Oekraïense drone zijn afgeworpen. Zowel de eerste als tweede bom vielen recht in de schoot van de man, maar dankzij een snelle reactie kon de soldaat de explosieven weggooien en zo een gruwelijke dood ontwijken.