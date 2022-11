Chef-kok Sander Spreeuwers van restaurant Modest in Oudsbergen met de trofee voor hoogste nieuwkomer in Vlaanderen. — © BELGA

Oudsbergen/Voeren/Genk/Lommel/Lanaken/Tongeren

Limburgse restaurants doen het prima in de nieuwe editie van de culinaire gids Gault&Millau. Modest uit Oudsbergen is hoogste nieuwkomer in Vlaanderen. Hoeve de Bies in Sint-Martens-Voeren bezit het mooiste terras van België.